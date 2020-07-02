В Украине футболистам разрешили выступать за три команды на протяжении одного сезона

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил временные изменения в регламенте по статусу и трансферу игроков на текущий и следующий сезоны. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Исполком рассмотрел это предложение и, руководствуясь циркуляром ФИФА, утвердил временные изменения в Регламент УАФ.

Таким образом, в сезонах 19/20 и 20/21 футболисты в Украине смогут официально выступать в трех клубах на протяжении одного сезона. Данное изменение относится ко всем украинским лигам (УПЛ, ПФЛ, ААФУ, региональная федерация).

Данное решение было принято из-за пандемии коронавируса, которая "сместила" не только сроки проведения футбольного сезона, но и летнее трансферное окно. Ранее допускалось, что футболист может играть только за два клуба в рамках одного сезона.

Напомним, ранее Исполком УАФ принял решение касательно домашних матчей сборной Украины в Лице наций.