Дубль Дефреля - в обзоре матча Фиорентина - Сассуоло (Видео)

Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Фиорентина - Сассуоло.

В матче 29-го тура Серии А Фиорентина принимала Сассуоло. Итоговый счет - 1:3.

Гости захватили инициативу уже с первых минут и в первой половине встречи забили два гола: дубль на счету Дефреля. Сначала француз поразил ворота Драговски с "точки", а затем с игры оформил дубль.

Во втором тайме Мюлдюр выцарапал мяч в чужой штрафной и переиграл Драговски в ближнем бою. Гол престижа забил Кутроне, который головой сумел пробить Пеголо.

Фиорентина - Сассуоло 1:3

Голы: Кутроне, 90 – Дефрель, 24 (с пенальти), 35, Мюлдюр, 61.

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Чеккерини (Игор, 64) – Лирола (Кутроне, 52), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Дальберт – Кьеза, Рибери (Соттил, 64).

Сассуоло : Пеголо – Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 46) – Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62) – Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога – Дефрель (Капуто, 81).

Предупреждения: Пульгар, Чеккерини, Кастровилли, Геззаль – Рожерио, Траоре.

Эта победа позволила Сассуоло оторваться от Фиорентины в турнирной таблице Серии А. Команды занимают 12 и 13-е место соответственно.

В следующем туре Сассуоло примет Лечче (04.07.20), а Фиорентина отправится в гости Парме (05.07.20).

Напомним, вчера голевую феерию также выдали Верона и Парма.