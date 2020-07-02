Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Грустная реальность": Журналист Бурбас сообщил о печальном конце Карпат в УПЛ
"Грустная реальность": Журналист Бурбас сообщил о печальном конце Карпат в УПЛ
Сборная Украины сыграет с Германией и Испанией в Киеве, с Швейцарией - во Львове
Сборная Украины сыграет с Германией и Испанией в Киеве, с Швейцарией - во Львове
Ашраф Хакими официально перешел в Интер
Ашраф Хакими официально перешел в Интер
Джокович сделал повторный тест на коронавирус
Джокович сделал повторный тест на коронавирус

Дубль Дефреля - в обзоре матча Фиорентина - Сассуоло (Видео)

Дубль Дефреля - в обзоре матча Фиорентина - Сассуоло (Видео)
20:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Фиорентина - Сассуоло.

В матче 29-го тура Серии А Фиорентина принимала Сассуоло. Итоговый счет - 1:3.

Гости захватили инициативу уже с первых минут и в первой половине встречи забили два гола: дубль на счету Дефреля. Сначала француз поразил ворота Драговски с "точки", а затем с игры оформил дубль.

Во втором тайме Мюлдюр выцарапал мяч в чужой штрафной и переиграл Драговски в ближнем бою. Гол престижа забил Кутроне, который головой сумел пробить Пеголо.

Фиорентина - Сассуоло 1:3

Голы: Кутроне, 90 – Дефрель, 24 (с пенальти), 35, Мюлдюр, 61.

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Чеккерини (Игор, 64) – Лирола (Кутроне, 52), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Дальберт – Кьеза, Рибери (Соттил, 64).

Сассуоло : Пеголо – Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 46) – Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62) – Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога – Дефрель (Капуто, 81).

Предупреждения: Пульгар, Чеккерини, Кастровилли, Геззаль – Рожерио, Траоре.

Эта победа позволила Сассуоло оторваться от Фиорентины в турнирной таблице Серии А. Команды занимают 12 и 13-е место соответственно.

В следующем туре Сассуоло примет Лечче (04.07.20), а Фиорентина отправится в гости Парме (05.07.20).

Напомним, вчера голевую феерию также выдали Верона и Парма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, ФК Сассуоло.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
02 Наставник Вест Хэма: Я знаю, что Ярмо может забить
03 Лунин отстоял 100 минут на ноль - Овьедо поднялся из зоны вылета (Видео)
04 "Создал немного чуда": Капитан Вест Хэма похвалил Ярмоленко за гол в ворота Челси
05 Гол-пушка в матче СПАЛ - Милан (Обзор матча)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь