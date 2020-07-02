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Уникальное достижение сына Диего Симеоне - в обзоре матча Болонья - Кальяри (Видео)

Уникальное достижение сына Диего Симеоне - в обзоре матча Болонья - Кальяри (Видео)
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Болонья - Кальяри.

Болонья и Кальяри расписали мировую в рамках матча 29-го тура Серии А.

В концовке первого тайма Барроу мощным ударом с близкой дистанции открыл счет в поединке. Однако уже в начале второго тайма сын главного тренера Атлетико Диего Симеоне Джованни сравнял счет.

Таким образом, Джованни Симеоне стал первый игроком в истории Серии А, который забивал в каждом месяце календарного года.

Болонья - Кальяри 1:1

Голы: Барроу, 45+3 — Симеоне, 46.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Дейкс (Крейчи, 71) — Сориано, Медель (Сванберг, 90), Схутен (Домингес, 70) — Орсолини, Паласио (Сансоне, 71), Барроу.

Кальяри: Краньо — Валукиевич (Писакане, 65), Чеппителли (Ликояннис, 24), Карбони — Маттьелло, Нандес, Рог, Пеллегрини (Ионицэ, 78) — Наингголан — Симеоне, Жоао Педро.

Предупреждения: Схутен, Томиясу, Дейкс — Карбони, Пеллегрини.

После этой ничьей Кальяри поднялось на 9-е место, а Болонья на 11-е.

В следующем туре Кальяри примет Аталанту (05.07.20), а Болонья отправится в вояж в Милан к Интеру (05.07.20).

Ранее Интер забил Брешии шесть голов.

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Все по теме:

Серия А, ФК Кальяри, Футбол, ФК Болонья.

Автор:

Телеграф
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