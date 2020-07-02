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Защитником "Эвертона" заинтересовались "Ман Сити" и "Челси"

Защитником "Эвертона" заинтересовались "Ман Сити" и "Челси"
23:56 Чт, 2 Июль 2020 Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Француз Люка Динь может перебраться в "Ман Сити" или "Челси".

Уже этим летом защитник "Эвертона" Люка Динь может перейти в топ клуб. Об этом сообщает ESPN.

Сейчас в услугах француза заинтересованы две команды - "Ман Сити" и "Челси". Вторые давно ищут левого защитника, однако приоритетом для них считался Бен Чилвелл.

Динь очень успешно проводит текущий сезон. На его счету 33 матча и семь голевых передач. Отметим, что контракт француза истекает только в 2023-м году.

До этого, Динь уже играл в топ клубах. Он защищал цвета "ПСЖ" и "Барселоны", но так и не стал там основным.

 
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Автор:

Телеграф
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