Защитником "Эвертона" заинтересовались "Ман Сити" и "Челси"

Француз Люка Динь может перебраться в "Ман Сити" или "Челси".

Уже этим летом защитник "Эвертона" Люка Динь может перейти в топ клуб. Об этом сообщает ESPN.

Сейчас в услугах француза заинтересованы две команды - "Ман Сити" и "Челси". Вторые давно ищут левого защитника, однако приоритетом для них считался Бен Чилвелл.

Динь очень успешно проводит текущий сезон. На его счету 33 матча и семь голевых передач. Отметим, что контракт француза истекает только в 2023-м году.

До этого, Динь уже играл в топ клубах. Он защищал цвета "ПСЖ" и "Барселоны", но так и не стал там основным.