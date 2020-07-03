"Ман Сити" - "Ливерпуль": Зинченко провел весь матч на лавке запасных

Александр Зинченко остался в запасе на матч против "Ливерпуля".

Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко остался в запасе на матч 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (4:0).

В старте последний раз появлялся 22 июня, когда провел полный матч против «Бернли» (5:0).

В этом сезоне АПЛ Зинченко провел 14 матчей.

Манчестер Сити – Ливерпуль 4:0

Голы: 1:0 – 25, пенальти де Брюйне, 2:0 – 35 Стерлинг, 3:0 – 45 Фоден, 4:0 – 66, автогол Окслейд-Чемберлен.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 73), Эрик Гарсия, Менди, Лапорт (Отаменди, 79), Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус (Марез, 58).

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), Вейналдум (Кейта, 62), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Минамино, 85), Фирмино (Ориги, 62), Салах.

Предупреждения: Гомес (24), Менди (41), Уокер (56), Хендерсон (90).