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Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)

Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити - Ливерпуль.

В ничего уже не значащем с точки зрения турнирной борьбы матче АПЛ новоиспеченный чемпион Ливерпуль пожаловал в гости к Манчестер Сити. Как и подобает традициям, сначала МС выстроил для команды Клоппа "чемпионский коридор", а затем началась и сама игра.

Ливерпуль начал резвее, однако Салах упустил свой шанс и угодил в штангу. Чуть позже Стерлинга завалили в чужой штрафной и арбитр назначил 11-метровый, который реализовал де Брюйне, а уже через 10 минут сам Стерлинг переиграл Алиссона в ближнем бою. Еще в первом тайме Фоден сделал счет разгромным, реализовав выход один на один.

Завершил разгром игрок Красных Окслейд-Чемберлен, неудачно переправив мяч в свои ворота.

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 73), Гарсия, Ляпорт (Отаменди, 78), Менди — Родри, Гюндоган — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва, 79) — Габриэль Жезус (Марез, 58).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 62), Мане (Минамино, 84).

Предупреждения: Менди, Уокер — Гомес.

Эта победа никак не повлияла на расстановку команд в турнирной таблице: Ливерпуль - 1-й (86 очков), Манчестер Сити - второй (66 очков).

В следующем туре Ливерпуль примет Астон Виллу (05.07.20), а Манчестер Сити отправится в гости к Саутгемптону (05.07.20).

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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