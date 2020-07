Манчестер Сити устроил "чемпионский коридор" Ливерпулю (Видео)

Ливерпуль в поединке 32-го тура АПЛ отправился в ранге чемпиона в гости к Манчестер Сити.

Перед матчем "Горожане", как и подобает традициям, выстроили для команды Юргена Клоппа чемпионский коридор.

I for one shall be watching this guard of honour on repeat for the next 30 years! Thoroughly enjoyed that #mancityliverpool #championsofengland pic.twitter.com/NkhBu2KyXD

— Pete (@P3T3RJOHNROG3RS) July 2, 2020