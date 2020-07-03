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Месси задумался об уходе из Барселоны

Месси задумался об уходе из Барселоны
10:14 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com
Бессменный лидер "Барселоны" Лионель Месси планирует покинуть клуб в 2021 году. Об этом сообщает Cadena SER.

По данным источника, 33-летний нападающий сейчас склоняется именно к такому варианту, несмотря на то, что изначально игрок и клуб успешно вели переговоры о продлении контракта.

Последние неудачи каталонской команды послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах.

Cadena SER отмечает, что Месси сообщил своим самым близким людям в раздевалке сине-гранатовых, что не хочется становиться обузой для "Барсы".

Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.

Также форвард недоволен тем, что в "Барселоне" уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе.

В своем последнем матче Барселона вновь потеряла очки.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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