Месси задумался об уходе из Барселоны

Бессменный лидер "Барселоны" Лионель Месси планирует покинуть клуб в 2021 году. Об этом сообщает Cadena SER.

По данным источника, 33-летний нападающий сейчас склоняется именно к такому варианту, несмотря на то, что изначально игрок и клуб успешно вели переговоры о продлении контракта.

Последние неудачи каталонской команды послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах.

Cadena SER отмечает, что Месси сообщил своим самым близким людям в раздевалке сине-гранатовых, что не хочется становиться обузой для "Барсы".

Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.

Также форвард недоволен тем, что в "Барселоне" уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе.

В своем последнем матче Барселона вновь потеряла очки.