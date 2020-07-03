Бавария официально подписала Зане

Мюнхенская "Бавария" официально подписала вингера Манчестер Сити Лероя Зане. Об этом сообщает сайт немецкого клуба.

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Лерой начнет работу с мюхненцами.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатила за Зане около 60 млн евро. В год он должен зарабатывать 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Зане провел за "Манчестер Сити" всего два матча во всех турнирах, пропустив большую часть из-за травмы.

За "Сити" Зане играл с 2016 года, он провел 135 матчей за клуб, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Бавария официально оформила трансфер вратаря Нюбеля.