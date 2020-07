Бавария официально подписала Зане

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Лерой начнет работу с мюхненцами.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатила за Зане около 60 млн евро. В год он должен зарабатывать 17 миллионов евро.

Welcome to the #FCBayern family, Leroy!

https://t.co/5IjFOfjKPz#ServusLeroy #MiaSanMia @LeroySane19

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020