Бавария официально подписала Зане

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Лерой начнет работу с мюхненцами.
Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатила за Зане около 60 млн евро. В год он должен зарабатывать 17 миллионов евро.
Welcome to the #FCBayern family, Leroy!
https://t.co/5IjFOfjKPz#ServusLeroy #MiaSanMia @LeroySane19
— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020
В текущем сезоне Зане провел за "Манчестер Сити" всего два матча во всех турнирах, пропустив большую часть из-за травмы.
За "Сити" Зане играл с 2016 года, он провел 135 матчей за клуб, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Бавария официально оформила трансфер вратаря Нюбеля.