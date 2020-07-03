Барселона договорилась с Хави: легенда клуба возглавит команду в следующем сезоне

Бывший легендарный игрок "Барселоны" Хави, ныне возглавляющий катарский "Аль-Садд", принял предложение вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера в следующем сезоне .Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в "Твиттере".

Сообщается, что нынешний главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет уволен и тогда исполняющим обязанности будет назначен тренер "Барселоны В" Гарсия Пимьента.

По информации источника, прежде чем предложить Хави возглавить "Барселону", президенту клуба Хосепу Бартомеу пришлось заручиться поддержкой игроков каталонцев в этом вопросе. Самому 40-летнему экс-полузащитнику сине-гранатовых будет предложен контракт с зарплатой в € 6 млн в год.

Ранее сообщалось, что между игроками "Барселоны" и Сетьеном после окончания матча 32-го тура Примеры с "Сельтой" (2:2) произошёл конфликт. Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с отдельными методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

"Барселона", в 33 турах набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из Барселоны.