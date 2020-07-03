Передача-удар - в обзоре матча Рома - Удинезе (Видео)

Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Рома - Удинезе.

Рома в рамках 29-го тура Серии А принимала Удинезе. Итоговый счет - 0:2.

Первый гол в матче был забит курьезным способом: Кевин Лазанья промчался по левой "бровке" и навесил в штрафную, набежавший Родриго поймал мяч с лету, но его удар превратился в голевую передачу на все того же Лазанью. На 30-й минуте Перотти грубо пошел в отбор, за что получил справедливую красную карточку.

Во второй тайме Несторовски после быстрой контр-атаки установил итоговый счет.

Рома - Удинезе 0:2

Голы: Лазанья, 12, Несторовски, 78.

Рома: Миранте, Бруно Перес (Дзаппакоста, 63), Фасио (Рожер, 73), Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Вильяр, 63), Карлес Перес, Ундер (Мхитарян, 46), Перотти, Калинич (Джеко, 73).

Удинезе: Муссо, Ларсен (Самир, 81), Родриго Бекао, Нюйтинк, Зегелар (тер Авест, 65), Уолас (Фофана, 57), де Пауль, Яяло, Де Майо, Лазанья (Теодорчик, 46), Окака Чука (Несторовски, 65).

Предупреждения: Зегелар, Окака Чука, Вильяр, Рожер.

Удаление: Перотти, 30.

Эта победа позволила Удинезе оторваться от зоны вылета. Команда из Удине занимает 14-место (31 очко). У Ромы ухудшились шансы на попадание в Лигу чемпионов (5-е место, 48 очков). Прямой конкурент команды Фонсеки за место в ЛЧ - Аталанта (4-е место, 60 очков), свой матч 29-го тура вчера выиграла.

В следующем туре Рома отправится в гости к Наполи (05.07.20), а Удинезе примет Дженоа (05.07.20).