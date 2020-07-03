Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)

Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Аталанта - Наполи.

Аталанта находится в неимоверной форме, что и показал матч 29-го тура Серии А с Наполи (2:0).

Руслан Малиновский не смог принять участие матче из-за перебора желтых карточек. Тем не менее и без украинца команда из Бергамо одержала уверенную победу над конкурентом.

Оба гола хозяев были забиты во второй половине встречи: сначала Пашалич головой замкнул навес с правого фланга, а во втором взятии ворот приняли участие сразу несколько игроков Аталанты, которые серией передач вывели Госенса на ударную позицию и немец не сплоховал.

Отметим, в одном из эпизодов встречи вратарь Наполи Оспина получил ужасную травму в столкновении с соперником и покинул поле на носилках. его заменил Мерет.

Аталанта - Наполи 2:0

Голы: Пашалич, 47, Госенс, 55

Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хатебур, 81) — Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 89) — Сапата, Гомес (Муриэль, 88)

Наполи: Оспина (Мерет, 30) — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме (Лоботка, 73), Зьелински — Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Лосано, 58)

Предупреждения: Толой — Мариу Руи

Эта победа позволила укрепиться Аталанте в зоне Лиги чемпионов (4-е место, 60 очков), Наполи, в свою очередь, занимает 6-е место с 45 баллами.

В следующем туре Аталанта отправится в гости к Кальяри (05.07.20), а Наполи дома примет Рому (05.07.20).

Напомним, ранее Малиновский стал героем матча с Лацио, забив победный гол в своем фирменном стиле.