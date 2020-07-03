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Отмененный гол Кейна - в обзоре матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм (Видео)

Отмененный гол Кейна - в обзоре матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм (Видео)
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм.

Шеффилд Юнайтед в рамках матча 32-го тура английской Премьер лиги принимал Тоттенхэм. Игра, проходившая на стадионе "Брэмолл Лейн", завершилась со счетом 3:1.

Открыл счет в поединке Сандер Берге, пробивший Льориса с близкой дистанции. Гарри Кейн сумел забить ответный гол, однако рефери VAR усмотрел игру рукой у Лукаса Моуры в эпизоде со взятием ворот и мяч был отменен.

Во втором тайме Муссе легчайшим способом удвоил преимущество Шеффилда, а разгромным счет сделал Макберни, забив в таком же стиле как и Муссе. Шпоры сумели оформить лишь гол престижа: Кейн удачно подставил ногу после прострела с левого фланга.

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1

Голы: Берге, 31, Муссе, 69, Макберни, 84 — Кейн, 90

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, Робинсон — Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни (Фримэн, 90+1), Макголдрик (Муссе, 62).

Тоттенхэм: Льорис — Орье (Алли, 71), Санчес, Дайер, Дэвис (Вертонген, 81) — Сиссоко (Ндомбеле, 71), Ло Чельсо — Моура, Бергвейн (Ламела, 56) — Кейн, Сон.

Предупреждения: Норвуд, Макберни.

Эта победа позволила Шеффилд Юнайтед (47 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, Тоттенхэм (45 очков) опустился на 9-ю строчку.

В следующем туре Шеффилд отправится в гости к Бернли (05.07.20), а Тоттенхэм примет Эвертон (06.07.20).

Вчера также был сыгран матч между лучшими командами Туманного Альбиона.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Шеффилд Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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