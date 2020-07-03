Лучший бомбардир Евро-2004 завершил карьеру

Известный нападающий Милан Барош прекратил свои выступления в качестве профессионального игрока. Об этом сообщил официальный сайт Чешской футбольной ассоциации.

Милан испытывал проблемы с ахилловыми сухожилиями, а также икроножными мышцами в последние годы, из-за чего не мог выступать на привычном уровне.

"Я хотел бы продолжить карьеру, но тело приказало остановиться. Уже довольно долго я страдаю из-за проблем со здоровьем, мое тело больше не работает так, как обычно", — сокрушался на пресс-конференции Барош.

На протяжении карьеры Милан выступал за Баник Остраву, Ливерпуль, Астон Виллу, Лион, Портсмут, Галатасарай, снова Баник, Антальяспор, Баник, Младу Болеслав, Слован Либерец и, наконец, с 2017 года снова за Баник. На клубном уровне главным триумфом Бароша является победа в Лиге чемпионов с Ливерпулем в 2005 году.

Также Милан – второй после Яна Коллера среди лучших бомбардиров в истории сборной Чехии с 41 голом в 93 матчах. На Евро-2004 он стал лучшим бомбардиром турнира и помог команде занять третье место.