Штрафной в стиле Месси и промах по пустым воротам - в обзоре матча Эйбар - Осасуна (Видео)

Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Испании Эйбар - Осасуна.

Борющийся за выживание Эйбар в рамках матча 33-го тура Ла Лиги принимал "середняка" Примеры Осасуну. Итоговый счет 0:2.

Уже на шестой минуте встречи Рубен Гарсия забил шикарный гол со штрафного, который явно войдет в подборки голов сезона Ла Лиги. На этом испанский полузащитник не остановился и в середине второго тайма реализовал выход фактически один на один.

Отметим у Эйбара были большие шансы поразить ворота гостей, однако мяч уперто отказывался залетать в ворота Серхио Эрреры. В одном из эпизодов Педро Леон попросту не попал по пустым воротам, когда уже вратарь был отыгран.

Эйбар - Осасуна 0:2

Голы: Рубен Гарсия, 6, 74.

Эйбар: Дмитрович – Корреа (Инуи, 73), Пауло Оливейра, Бигас, Коте – Педро Леон (Мари, 85), Кристофоро (Диоп, 59), Эспозито, Де Блазис – Шарлес (Энрич, 59), Кике (Кики, 84).

Осасуна: Серхио Эррера – Начо Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Лато – Роберто Торрес, Ойер, Монкайола (Перес, 88), Рубен Гарсия (Брашанац, 78) – Арнаис (Барха, 78), Гальего (Кардона, 53).

Предупреждения: Корреа – Гальего.

Таким образом, Осасуна (44 очка) поднялась на 11-ю строчку Примеры, Эйбар с 35 очками - 16-й.

В следующем туре Осасуна примет Хетафе (05.07.20), а Эйбар отправится в гости к Севилье (06.07.20).

Ранее, Реал одержал дежурную победу в Ла Лиге и увеличил отрыв от Барселоны.