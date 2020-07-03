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УПЛ: Ворскла и Львов разошлись ничьей

УПЛ: Ворскла и Львов разошлись ничьей
Обновлено 22:36 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер
Полтавская "Ворскла" вышла на матч 29 тура чемпионата Украины со "Львовом" очень молодым составом и смогла вырвать ничью. Полтавчане смогли открыть счет в первой десятиминутке и удерживать лидерство до конца первого тайма.

Львовяне получили верные установки в раздевалке, и после перерыва, благодаря голам Матеуса Яковелли и Сергея Борзенко, смогли не только отыграться, но и выйти вперед.

Драматичная концовка в Тернополе организовалась, благодаря ошибке арбитра матча Юрия Иванова, который не увидел игры рукой в штрафной "Ворсклы". А спустя несколько минут юные полтавчане не смогли вчетвером реализовать выход в одного дебютанта УПЛ Исенко.

УПЛ. 29 тур.

"Ворскла" – "Львов" 2:2

Голы: Челядин (8), Кравчук (88) – Яковелли (55), Борзенко (75)

"Ворскла": Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) – Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Белый (Галата, 46), Гаджук (Кулаковский, 90+2) – Власов (Дмитрук, 73), Д. Кравчук.

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"Львов": Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук (Гончар, 69), Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина (Приймак, 77), Бопесу (Клименчук, 69), Алваро (Ренан, 56) – Яковелли.

Предупреждения: Д. Кравчук, 22, Мельничук, 63, Дубко, 74 – Татарков, 45, Сабино, 52, Гончар, 70.

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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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