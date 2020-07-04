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Косовский: Ничья 2:2, но она для нас очень важна

Косовский: Ничья 2:2, но она для нас очень важна
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф Канал Футбол
Средний возраст игроков «Ворсклы» в игре против «Львова» составил 18,5 лет.

Тренер команды «Ворскла» U-21 Виталий Косовский, которому доверили вывести молодежный состав на матч против «Львова» (2:2), прокомментировал игру своих подопечных в эфире телеканала Футбол 1:

«Эти игроки будут играть в молодежном составе. На протяжении месяца они тренировались с первой командой и имеют хорошую форму. Мы настраивались на эту игру и думали за результат. Парни верили и работали эти два месяца на карантине. Сегодня выпал шанс, которым они воспользовались.

Сегодня ничья 2:2, но она для нас очень важна. Это словно победа. Я думаю, что эта игра запомнится футболистам на всю жизнь. Это шанс, который выпал показать и проявить себя. У футболистов это получилось».

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Средний возраст игроков «Ворсклы», которые сыграли против «Львова», составил 18,5 лет.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Виталий Косовский.

Автор:

Телеграф
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