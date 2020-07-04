Молодежь Ворсклы отобрала очки у Львова (Обзор матча)

Дубль полтавской Ворсклы не подвел основу и сумел выстоять в матче против Львова.

Полтавская Ворскла в омоложенном составе пожаловала в Тернополь дать бой Львову. Дело в том, что подопечные Максимова готовятся к финалу Кубка Украины против Динамо (8 июля).

На удивление всем, команда из Полтавы продлила беспроигрышную серию, а в конце могли и вырвать победу.

Обзор матча

Львов — Ворскла 2:2

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 — Челядин, 8, Кравчук, 89

Львов: Сарнавский — Кравчук (Гончар, 69), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 70) — Сабино, Альваро (Абнер, 56) — Шина (Приймак, 77), Богунов, Татарков — Яковелли

Ворскла: Исенко — Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) — Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46) — Власов (Дмитрук, 73), Кравчук

Предупреждения: Яковелли, Татарков, Сабино, Гончар — Гаджук, Кравчук, Мельничук, Дубко