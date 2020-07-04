Иммобиле обошел Шевченко в списке лучших бомбардиров

Теперь итальянец занимает 43 место в рейтинге.

В 29-м туре чемпионата Италии Лацио на выезде обыграл Торино. Поединко завершился со счетом 2:1 в пользу "орлов".

Один из голов в составе римского клуба забил нападающий Чиро Иммобиле. Этот мяч стал для 30-летнего футболиста 128-м в Серии А, сообщает OptaPaolo.

Это позволило Иммобиле обойти экс-форварда Милана Андрея Шевченко (127) и подняться на 43 строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Столько же голов (128) у другого бывшего нападающего "россонери" Джанни Риверы.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионата Италии является экс-игрок сборной Италии Сильвио Пиола. В период с 1929 по 1954 год он забил 267 голов.

Напомним, что Иммобиле занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона.