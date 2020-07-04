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Марадона полностью очищен от кокаина

Марадона полностью очищен от кокаина
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф championat.com
Врач Марадоны рассказал о его проблемах с алкоголем.

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о состоянии здоровья легендарного аргентинского футболиста, а ныне главного тренера клуба «Химнасии и Эсгрима».

«Он давно принимает рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так убирать. В организме развивается толерантность, и резкий отказ от них может вызвать проблемы. Однако он пьёт, но мы над этим работаем. Диего полностью очищен от кокаина, но иногда он чрезмерно употребляет алкоголь. Этот карантин и семейные проблемы ужасны для него», — приводит слова Луке Infobae.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

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В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».

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Все по теме:

Диего Марадона, Сборная Аргентины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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