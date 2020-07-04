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Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура

Сегодня состоится встреча Динамо - Шахтер

Сегодня состоится встреча Динамо - Шахтер
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Укринформ
"Динамо" и "Шахтер" сегодня сыграют на НСК "Олимпийский".

Гранды отечественного футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтёр" встретятся в субботу, 4 июля, в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги Украины.

Национальное дерби "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19.30 на столичном НСК "Олимпийский".

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Виталием Романовым (Днепр).

В соответствии с действующими в Украине карантина поединок пройдет без зрителей.

"Шахтер" досрочно стал победителем чемпионата Украины-2019/20. "Динамо" ведет борьбу за вторую строчку, которая также дает возможность выступить в Лиге чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне команды встречались пять раз. Динамовцы были лучшими в кубковых баталиях - выиграли у "горняков" матч за Суперкубок (2:1), а также выбили оппонентов из Кубка страны (2:1, 1/8 финала). Дончане одолели киевлян во всех поединках Премьер-лиги (2:1, 1:0, 3:1).

В целом "Динамо" и "Шахтер" проведут между собой 65-й матч в чемпионатах Украины. В активе киевлян 24 победы, у дончан - 23 вничью завершились 17 противостояний. Разница мячей 80:76 в пользу "бело-синих".

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Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 72 очка (после 28-ти матчей), "Динамо" - 55 (28), "Заря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Александрия" - 43 (28), "Колос" - 29 (28)

вторая шестерка - "Днепр-1" - 34 (27), "Мариуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олимпик" - 24 (27), "Львов" - 24 (29), "Карпаты" - 15 (24).

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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