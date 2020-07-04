Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)

Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Испании Атлетико - Мальорка.

Матчем в Мадриде Атлетико - Мальорка стартовал 34-й тур Ла Лиги. Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась разгромной победой Матрасников со счетом 3:0.

Мадридцы с первых минут начали давление на аутсайдеров Примеры, которое увенчалось забитым голом. Альваро Мората в середине первого тайма прорвался в чужую травму и заставил защитника сфолить на себе - арбитр незамедлительно назначил пенальти. Приговор реализовал сам "пострадавший", однако для этого ему понадобилось две попытки. Маноло Рейна отразил первый удар, но рефери заставил форварда Атлетико повторить 11-метровый удар. В добавленное время в первом тайме Мората оформил дубль, удачно подставив ногу после прострела с левого фланга.

На 79-й минуте поединка Коке сделал счет разгромным: испанец мощно пробил с линии штрафной и мяч рикошетом от защитника полетел в пустой угол ворот Маноло Рейны.

Атлетико - Мальорка 3:0

Голы: Мората, 29 (пен.), 45+5, Коке, 79

Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Савич, Ману Санчес (Лоди, 62) — Карраско (Витоло, 55), Сауль (Партей, 80), Коке, Льоренте — Фелиш (Корреа, 55), Мората (Диего Коста, 62).

Мальорка: Маноло Рейна — Фран Гамес (Састре, 70), Седлар, Раильо, Посо — Дани Родригес, Баба (Чаварриа, 80), Фебас (Севилья, 57), Трайковски (Лаго, 57) — Кучо Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.

Предупреждения: Сауль, Диего Коста — Седлар.

Эта победа позволила Атлетико укрепить свои позиции в борьбе за "бронзу" Примеры. У подопечных Диего Симеоне 62 очка, отставание от лидирующего Реала 12 пунктов. Мальорка, в свою очередь, ведет борьбу за выживание (18-е место, 29 очков).

В следующем туре Атлетико поедет в гости к Сельте (07.07.20), а Мальорка примет Леванте (09.07.20).

Ранее Атлетико отобрал очки у Барселоны, значительно усложнив каталонцам борьбу за чемпионство.