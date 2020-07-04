Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)

Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Испании Атлетико - Мальорка.

Матчем в Мадриде Атлетико - Мальорка стартовал 34-й тур Ла Лиги. Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась разгромной победой Матрасников со счетом 3:0.

Мадридцы с первых минут начали давление на аутсайдеров Примеры, которое увенчалось забитым голом. Альваро Мората в середине первого тайма прорвался в чужую травму и заставил защитника сфолить на себе - арбитр незамедлительно назначил пенальти. Приговор реализовал сам "пострадавший", однако для этого ему понадобилось две попытки. Маноло Рейна отразил первый удар, но рефери заставил форварда Атлетико  повторить 11-метровый удар. В добавленное время в первом тайме Мората оформил дубль, удачно подставив ногу после прострела с левого фланга. 

На 79-й минуте поединка Коке сделал счет разгромным: испанец мощно пробил с линии штрафной и мяч рикошетом от защитника полетел в пустой угол ворот Маноло Рейны. 

Атлетико - Мальорка 3:0

Голы: Мората, 29 (пен.), 45+5, Коке, 79

Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Савич, Ману Санчес (Лоди, 62) — Карраско (Витоло, 55), Сауль (Партей, 80), Коке, Льоренте — Фелиш (Корреа, 55), Мората (Диего Коста, 62).

Мальорка: Маноло Рейна — Фран Гамес (Састре, 70), Седлар, Раильо, Посо — Дани Родригес, Баба (Чаварриа, 80), Фебас (Севилья, 57), Трайковски (Лаго, 57) — Кучо Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.

Предупреждения: Сауль, Диего Коста — Седлар.

Эта победа позволила Атлетико укрепить свои позиции в борьбе за "бронзу" Примеры. У подопечных Диего Симеоне 62 очка, отставание от лидирующего Реала 12 пунктов. Мальорка, в свою очередь, ведет борьбу за выживание (18-е место, 29 очков).

В следующем туре Атлетико поедет в гости к Сельте (07.07.20), а Мальорка примет Леванте (09.07.20).

Ранее Атлетико отобрал очки у Барселоны, значительно усложнив каталонцам борьбу за чемпионство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Мальорка, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетико Мадрид.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
02 Если Месси покинет Барселону: назван клуб, куда перейдет футболист
03 Иммобиле обошел Шевченко в списке лучших бомбардиров
04 Рома может изменить главного тренера
05 Марадона полностью очищен от кокаина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь