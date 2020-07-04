Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

В субботу, 4 июля, состоится украинское Класико Динамо - Шахтер.

Сегодня, в 19:30 на НСК Олимпийский в Киеве Динамо принимает донецкий Шахтер. Это будет центральный матч не только 29-го тура, но и концовки сезона. Украинское Класико состоится с привкусом заочной борьбы Динамо за второе место с Зарей и Десной.

Напомним, в предыдущем туре Динамо уступило в Чернигове Десне 3:2, чем усложнило себе задачу перед встречей с принципиальным соперником.

Горняки же досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.

Не стоит забывать, что 8 июля Динамо сыграет финал Кубка Украины против Ворсклы.

"Динамо" - "Шахтер" 19:30 – 2+2/Youtube-канал Football Hub

Турнирное положение перед матчем

Слова тренеров

Вадим Евтушенко, тренер «Динамо»:

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие матчи, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии. С «Шахтером» нужно владеть мячом – это то, чего нам не хватило в матче с «Десной». В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки – все в комплексе.

Луиш Каштру, главный тренер «Шахтера»:

- У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. «Динамо», «Заря», «Десна» и та же «Александрия». Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом.