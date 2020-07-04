Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура
Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура

Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
14:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 4 июля, состоится украинское Класико Динамо - Шахтер.

Сегодня, в 19:30 на НСК Олимпийский в Киеве Динамо принимает донецкий Шахтер. Это будет центральный матч не только 29-го тура, но и концовки сезона. Украинское Класико состоится с привкусом заочной борьбы Динамо за второе место с Зарей и Десной.

Напомним, в предыдущем туре Динамо уступило в Чернигове Десне 3:2, чем усложнило себе задачу перед встречей с принципиальным соперником.

Горняки же досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.

Не стоит забывать, что 8 июля Динамо сыграет финал Кубка Украины против Ворсклы.

"Динамо" - "Шахтер" 19:30 – 2+2/Youtube-канал Football Hub

Турнирное положение перед матчем

Слова тренеров

Вадим Евтушенко, тренер «Динамо»:

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие матчи, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии. С «Шахтером» нужно владеть мячом – это то, чего нам не хватило в матче с «Десной». В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки – все в комплексе.

Молодежь Ворсклы отобрала очки у Львова (Обзор матча)

Луиш Каштру, главный тренер «Шахтера»:

- У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. «Динамо», «Заря», «Десна» и та же «Александрия». Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Если Месси покинет Барселону: назван клуб, куда перейдет футболист
02 Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
03 Иммобиле обошел Шевченко в списке лучших бомбардиров
04 Рома может изменить главного тренера
05 Марадона полностью очищен от кокаина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь