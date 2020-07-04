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Миколенко: Шахтер для Динамо серьезный раздражитель

Миколенко: Шахтер для Динамо серьезный раздражитель
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко дал комментарий перед матчем 29-го тура чемпионата Украины с "Шахтером":

- Конечно, в моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы для победы в этом матче.

- У вас было достаточно времени на подготовку, учитывая, что команда работала в недельном цикле?

- Да, те ребята, которые играли с "Десной", уже восстановились, и, начиная со среды, мы готовились к игре в полном составе. Конечно, имею в виду тех, кто был здоров.

- Вы пропустили прошлый поединок с "Десной" из-за повреждения, как чувствуете себя сейчас?

- Вместе со всеми еще не готовлюсь. С момента травмы, которую я получил после матча с "Колосом", по прогнозам врачей на восстановление у меня было 14 дней. Вместе с медицинским персоналом прилагаю все усилия, чтобы успеть восстановиться к игре с "Шахтером", попасть в состав и помочь команде. Но сказать наверняка, удастся ли это, невозможно.

Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

- Предстоящий матч не будет иметь турнирного значения для "Шахтера", но будет важным для "Динамо", которое борется за второе место. Хватит ли матчу напряжения и зрелищности?

- Думаю, у "Шахтера" тоже будет мотивация играть на победу - наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над "Шахтером" для нас очень важна.

- В этом сезоне вы трижды уступили дончанам в чемпионате Украины. Неутешительная тенденция...

- Если мы трижды им уступили, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас.

- Какие козыри, на ваш взгляд, у "Шахтера" перед матчем с "Динамо"?

- Учитывая то, что на них не будет давить результат и турнирное положение, думаю, они будут играть раскованно, могут полностью раскрыться и проявить себя с лучшей стороны. Соперник уже стал чемпионом и будет играть на моральном подъеме.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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