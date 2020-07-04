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"Бай бай": Луческу поздравил Шахтер накануне игры с Динамо (Видео)

"Бай бай": Луческу поздравил Шахтер накануне игры с Динамо (Видео)
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф
Бывший тренер Горняков Мирча Луческу на русском язые поздравил команду с чемпионством.

Румынский специалист Мирча Луческу записал видеообращение донецкому Шахтеру, в котором поздравил команду с досрочным чемпионством.

"Здравствуйте. Я поздравляю всех вас с этим новым успехом в чемпионате. Знайте, что я всегда душой рядом. И желаю вам прекрасных побед в будущем. До свидания", - сказал Луческу.

Напомним, сегодня в Киеве на Олимпийском Шахтер сыграет против Динамо. Горняки же досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.

Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

К слову, с Луческу (2004 - 2016) Шахтер восемь раз выигрывал чемпионат Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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