"Бай бай": Луческу поздравил Шахтер накануне игры с Динамо (Видео)

Бывший тренер Горняков Мирча Луческу на русском язые поздравил команду с чемпионством.

Румынский специалист Мирча Луческу записал видеообращение донецкому Шахтеру, в котором поздравил команду с досрочным чемпионством.

"Здравствуйте. Я поздравляю всех вас с этим новым успехом в чемпионате. Знайте, что я всегда душой рядом. И желаю вам прекрасных побед в будущем. До свидания", - сказал Луческу.

Напомним, сегодня в Киеве на Олимпийском Шахтер сыграет против Динамо. Горняки же досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.

Поздравление с чемпионством от легендарного Мирчи Луческу



«Я всегда душой рядом!» – теплые слова Мистера. #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/F1hdSyDvEU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2020

К слову, с Луческу (2004 - 2016) Шахтер восемь раз выигрывал чемпионат Украины.