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Мораес откровенно рассказал, почему принял гражданство Украины (Видео)

Мораес откровенно рассказал, почему принял гражданство Украины (Видео)
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф sportarena
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес в интервью Вацко Light рассказал, как принимал решение взять украинское гражданство.

"Я действительно чувствую себя украинцем. Я родился в Бразилии, и есть, конечно же, культура, которую я привношу, потому что там родился. Но когда я перешел в донецкий Металлург, до сегодняшнего момента, когда я в Шахтере, думаю, что у меня была очень красивая история в этой стране. Когда страна начала переживать наихудшую ситуацию — мы все знаем, о чем я говорю — я не уехал. Я не оставил клуб из-за этой ситуации. Моя семья обожает эту страну. Всегда, когда говорим о каких-то предложениях из других клубов из-за границы, моя жена всегда говорила, что последнее решение за мной, но они любят Украину и очень хорошо себя здесь чувствуют", — рассказал Мораес в новом выпуске шоу "Вацко Light".

"Да, я себя чувствую украинцем. Очень многому научился здесь. Думаю, что разница в культуре от Бразилии к Украине огромнейшая. И это заставило увидеть меня хорошее из Бразилии и Украины и совместить. Поэтому да, чувствую себя украинцем, мне здесь нравится".

"Почему я стал играть за Украину? Честно говоря, мне не стоило так рисковать. Потерял огромное количество денег из-за смены документации Бразилия-Украина, сам заработал себе эту головную боль. Потерял эти выходные, когда сборные играют в ФИФА. У тебя может быть травма, и есть несколько дней, чтобы прибавить в физической форме, восстановиться или же просто стать лучше. Так как я сказал, что чувствую себя украинцем, хочу прочувствовать на себе, что это — защищать цвета страны. Если же, как я и сказал, пережил хорошее время здесь и чувствую себя украинцем, почему я бы не мог принять этот вызов? Я вижу, что украинцы — большие патриоты, и если у меня есть возможность играть и радовать публику, украинский народ — почему нет? Играть в сборной, под руководством такого лидера, как Андрей Шевченко — это не для каждого и не для всех".

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"Деньги за полученный украинский паспорт? Я ни на гривну не стал богаче. Это абсолютно искренне и уверенно могу сказать. Я ни в коем случае не принимал это решение из-за финансовых причин, могу показать всю документацию, что не получил на гривну больше из-за того, что я сменил гражданство. Это все только мое желание из-за любви к стране".

За сборную Украины Мораес успел провести 5 матчей и отличиться результативной передачей. В футболке Шахтера Жуниор забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 36 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

На данный момент Мораес - лучший бомбардир УПЛ с 19 голами в 25 матчах.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Жуниор Мораес.

Автор:

Телеграф
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