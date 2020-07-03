Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура

Сегодня, 3 июля, стартует 29-й тур чемпионата Украины по футболу. В 19:00 в Тернополе на Городском стадионе состоится матч группы вылета Львов - Ворскла. Игра примечательна тем, что в ней может дебютировать 16-летний вратарь полтавчан, выведший их в финал Кубка Украины.
К сожалению, не все игры состоятся. Так, Мариуполь и Карпаты не сыграют из-за бедственного финансового положения львовян. Если Карпаты не явятся на игру, они будут автоматически исключены из УПЛ.
Украсит 29-й тур поединок в Киеве, в котором Динамо сыграет с Шахтером. Горняки досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.
Расписание трансляций 29-го тура УПЛ
3 июля - пятница
4 июля - суббота
5 июля - воскресенье
Ранее Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ.