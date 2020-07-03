Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ
Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)

Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура

Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Расписание трансляций футбольных матчей 29-го тура чемпионата Украины 2019/20.

Сегодня, 3 июля, стартует 29-й тур чемпионата Украины по футболу. В 19:00 в Тернополе на Городском стадионе состоится матч группы вылета Львов - Ворскла. Игра примечательна тем, что в ней может дебютировать 16-летний вратарь полтавчан, выведший их в финал Кубка Украины.

К сожалению, не все игры состоятся. Так, Мариуполь и Карпаты не сыграют из-за бедственного финансового положения львовян. Если Карпаты не явятся на игру, они будут автоматически исключены из УПЛ.

Украсит 29-й тур поединок в Киеве, в котором Динамо сыграет с Шахтером. Горняки досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.

Расписание трансляций 29-го тура УПЛ

3 июля - пятница

  • "Львов" - "Ворскла" 19:00 – Футбол 1

4 июля - суббота

  • "Мариуполь" - "Карпаты" 17:00 – не состоится
  • "Динамо" - "Шахтер" 19:30 – 2+2/Youtube-канал Football Hub

5 июля - воскресенье

  • "Десна" - "Колос" 17:00 - УНИАН/Youtube-канал Football Hub
  • "Олимпик" - "Днепр-1" 19:30 – Футбол 1
  • "Заря" - "Александрия" 19:30 – УНИАН/Youtube-канал Football Hub

Ранее Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Олимпик, ФК Карпаты, ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь, ФК Львов, ФК Колос, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Экс-форвард Барселоны назвал Месси "полутораметровым аутистом"
04 Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
05 Пеп Гвардиола с юмором прокомментировал победу над Ливерпулем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь