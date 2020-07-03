Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура

Расписание трансляций футбольных матчей 29-го тура чемпионата Украины 2019/20.

Сегодня, 3 июля, стартует 29-й тур чемпионата Украины по футболу. В 19:00 в Тернополе на Городском стадионе состоится матч группы вылета Львов - Ворскла. Игра примечательна тем, что в ней может дебютировать 16-летний вратарь полтавчан, выведший их в финал Кубка Украины.

К сожалению, не все игры состоятся. Так, Мариуполь и Карпаты не сыграют из-за бедственного финансового положения львовян. Если Карпаты не явятся на игру, они будут автоматически исключены из УПЛ.

Украсит 29-й тур поединок в Киеве, в котором Динамо сыграет с Шахтером. Горняки досрочно выиграли "золотые" медали УПЛ, а потому могут спокойно готовится к Вольфсбургу, а вот киевляне ведут нешуточную борьбу за второе место , соответственно и Лигу чемпионов.

Расписание трансляций 29-го тура УПЛ

3 июля - пятница

"Львов" - "Ворскла" 19:00 – Футбол 1

4 июля - суббота

"Мариуполь" - "Карпаты" 17:00 – не состоится

"Динамо" - "Шахтер" 19:30 – 2+2/Youtube-канал Football Hub

5 июля - воскресенье

"Десна" - "Колос" 17:00 - УНИАН/Youtube-канал Football Hub

"Олимпик" - "Днепр-1" 19:30 – Футбол 1

"Заря" - "Александрия" 19:30 – УНИАН/Youtube-канал Football Hub

Ранее Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ.