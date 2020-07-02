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"Грустная реальность": Журналист Бурбас сообщил о печальном конце Карпат в УПЛ

"Грустная реальность": Журналист Бурбас сообщил о печальном конце Карпат в УПЛ
18:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Карпаты
Игорь Бурбас рассказал, что Карпаты не поедут и на второй матч УПЛ против Мариуполя.

"Карпаты уведомили Мариуполь, что не приедут к ним в гости и на второй матч, который должен был состояться в ближайшую субботу. Таким образом, вторая неявка и соответственно это конец. Львовский клуб экстренно исключат из чемпионата. Грустная реальность.", - написал Бурбас в Твиттере.

Ранее стало известно о бедственном положении Карпат. Команда из-за финансовых проблем не сумела выехать на перенесенный матч 24-го тура чемпионата Украины в Мариуполь. После чего УПЛ пригрозила львовянам автоматическим исключением из лиги при повторении ситуации.

Напомним мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что город может помочь Карпатам лишь "добрым словом".

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Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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