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Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)

Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: city-adm.lviv.ua
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию, что сложилась в Карпатах.

"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций команды. Я дал четкое понимание, что для Львова принципиально важно, чтобы Карпаты были и  Карпаты играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем - продвижением, добрым словом. Но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Поэтому есть задача, чтобы владельцы Смалийчук и Коломойский пришли к какому-то пониманию, а футболисты имели гарантированное финансирование, чтобы Карпаты нас радовали. Последняя игра состоялась (против ПФК Львов, прим. ред.) вырвали фактически ничью.

 У нас нет планов по переходу Карпат в муниципальную собственность из-за ситуации с COVID-19. Поступления упали очень серьезно. Мы хотим выступить гарантом поиска компромисса и строительства народной команды, "включить" город, но это маловероятно из-за владельцев, которые ищут диалог.  Найдут - будем поддерживать и делать все необходимое".

Ранее в Карпатах сообщили, что клуб не имеет финансов на поездку в Мариуполь. В УПЛ отреагировали и пригрозили команде вылетом из лиги.

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Все по теме:

Львов, ФК Карпаты, Андрей Садовый, Футбол.

Автор:

Телеграф
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