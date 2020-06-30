Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию, что сложилась в Карпатах.

"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций команды. Я дал четкое понимание, что для Львова принципиально важно, чтобы Карпаты были и Карпаты играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем - продвижением, добрым словом. Но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Поэтому есть задача, чтобы владельцы Смалийчук и Коломойский пришли к какому-то пониманию, а футболисты имели гарантированное финансирование, чтобы Карпаты нас радовали. Последняя игра состоялась (против ПФК Львов, прим. ред.) вырвали фактически ничью.

У нас нет планов по переходу Карпат в муниципальную собственность из-за ситуации с COVID-19. Поступления упали очень серьезно. Мы хотим выступить гарантом поиска компромисса и строительства народной команды, "включить" город, но это маловероятно из-за владельцев, которые ищут диалог. Найдут - будем поддерживать и делать все необходимое".

Ранее в Карпатах сообщили, что клуб не имеет финансов на поездку в Мариуполь. В УПЛ отреагировали и пригрозили команде вылетом из лиги.