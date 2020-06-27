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УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей

УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер
"Карпаты" сыграли свой первый матч в украинской Премьер-лиге после карантина. В рамках 28-го тура чемпионата "бело-зеленые" расписали боевую ничью в дерби со "Львовом" – 1:1.

В первом тайме номинальные гости матча полностью переиграли соперника и повели в счете: на 36-й минуте точным ударом отличился Рафаэль Сабино. Спустя шесть минут "Карпаты" остались в меньшинстве – Алексей Хохлов получил вторую желтую карточку и максимально усложнил жизнь своей команде.

Тем не менее, после перерыва "Карпаты" нашли возможность отыграться: на 61-й минуте Ярослав Деда откликнулся на передачу Владимира Танчика и забил свой дебютный мяч в сезоне. Интересно, что 21-летний нападающий отличился спустя только три минуты после выхода на замену.

Несмотря на численное преимущество и полчаса игры в запасе, "Львову" не удалось дожать принципиального соперника, и голов в матче больше не состоялось.

Ничья оставила оба львовских клуба на дне турнирной таблицы Премьер-лиги: у "Льовова" 23 очка и 11-я позиция, "Карпаты" последние с 15-ю баллами в активе, но у "бело-зеленых" целых четыре матча в запасе.

Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Премьер-лига. Группа вылета. 28-й тур

"Карпаты" – "Львов" 1:1

Голы: Деда, 61 – Сабино, 36

"Карпаты": Кудрик – Якимец, Гиоргадзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак – Хахлев, Сыч – Танчик (Хлань, 74), Козак (Рунич, 57), Притула – Бойчук (Деда, 58)

"Львов": Сарнавский – Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 83) — Сабино (Приймак, 46), Алваро – Татарков, Богунов (Ренан, 79), Шина – Яковелли

УПЛ: "Колос" одержал победу над "Александрией"

Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Слюсар, Кудрик – Шина, Богунов

Удаление: Хахлев, 42 (повторное предупреждение)

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Львов, Карпаты, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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