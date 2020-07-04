В Чернигове откроют музей футболисту Ярмоленко

В Чернигове откроют музей Андрея Ярмоленко. Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

На базе стадиона "Юность" в Чернигове в рамках реализации реконструкции откроют музей полузащитника Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Планируем, что Андрея Ярмоленко приедет на открытие музея", - слова Андрея Прокопенко на пресс-конференции 3 июля приводит местное издание pik.cn.ua.

Отметим, Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. В Динамо вингер перебрался из Десны в 2006 году.

Андрей Ярмоленко сейчас выступает в АПЛ в лондонском клубе Вест Хэм. В 26-и сыгранных матчах за Молотобойцев Андрей забил шесть голов.

Ранее Ярмоленко принес победу Вест Хэму в матче с Челси.