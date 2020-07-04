Футболистка потеряла ногу после ужасного несчастного случая дома

Колумбийская футболистка Хоанис Менко потеряла ногу в результате несчастного случая дома. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Менко врезалась в стеклянную дверь у себя дома и серьезно порезала ногу. В результате пореза она получила рваные раны бедренной артерии.

В больнице 25-летней девушке сделали две операции, однако ногу пришлось ампутировать. Сейчас Хоанис находится в отделении интенсивной терапии в местном госпитале в городе Букараманга.

ФК Реал Сан-Андрес (в этом клубе девушка играла на позиции вратаря, - прим. ред.) и Колумбийская профессиональная лига призвали болельщиков помочь спортсменке и стать донорами крови. Кроме того, президент клуба Густаво Нуньес отметил бойцовский характер Хоанис и пообещал и далее помогать ей, ведь "она является частью футбольной семьи Реала".

Ранее сообщалось, что еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса.