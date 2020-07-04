В Армении грандиозный скандал в футболе: пожизненно дисквалифицированы 45 человек

Вчера, 3 июля, состоялось Внеочередное заседание Исполкома Федерации футбола Армении (ФФА).

На повестке дня было обсуждение решения Комитета по дисциплинарным вопросам и этике ФФА об участии футбольных клубов "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван" в договорных играх.

Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван", а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки.

В начале заседания Исполнительного комитета ФФА генеральный секретарь ФФА Артур Азарян подробно представил протокол заседания Комитета по дисциплинарным вопросам и этике.

Принимая во внимание решение Комитета по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, Исполком ФФА единогласно проголосовал за прекращение Первой лиги чемпионата Армении. Решения о победителе Первой лиги и формате следующего сезона будут приниматься в ходе дальнейших заседаний исполкома ФФА после принятия решений о возможных апелляциях со стороны вовлеченных клубов.

Как сообщает Федерация футбола Армении, среди забаненных футболистов, тренеров и функционеров оказалось большое количество граждан Украины, а именно 25 человек, из которых 20 никогда не смогут заниматься любой футбольной деятельностью.