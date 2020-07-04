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Манчестер Юнайтед "перестрелял" Борнмут в матче с семью голами

Манчестер Юнайтед "перестрелял" Борнмут в матче с семью голами
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Манчестер Юнайтед с крупным счетом обыграл Борнмут в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, проходившая на "Олд Траффорд", завершилась со счетом 5:2.

Гости начали резвее и сумели первыми открыть счет в матче: Станислас, находясь в чужой штрафной, оставил в дураках Магуайра и Де Хеа, который не  сумел закрыть ближний угол. Манкунианцы ринулись отыгрываться и это им удалось сполна. Сначала Гринвуд пушечным ударом с метров 13-и сравнял счет, а затем Рашфорд реализовал 11-метровый. В добавленное к первому тайму время Мартиаль шикарным обводящим ударом послал мяч в угол ворот Рамздейла.

Во втором тайме Борнмут сумел отыграть лишь один мяч: Кинг реализовал пенальти. Заключительную точку во встрече эффектно поставил Фернандеш. 

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2

Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35 (с пенальти), Мартиаль, 45+2, Фернандеш, 59 — Станислас, 15, Кинг, 50 (с пенальти)

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Таким образом, МЮ вернулся в зону Лиги чемпионов, Борнмут остался на предпоследнем месте.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Борнмут.

Автор:

Телеграф
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