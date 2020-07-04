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В Киеве нардепы сыграли в футбол с журналистами ради благотворительности (Видео)

В Киеве нардепы сыграли в футбол с журналистами ради благотворительности (Видео)
22:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: centernews.com.ua
В субботу, 4 июля, на киевском стадионе имени Виктора Банникова состоялся ежегодный, пятый по счету благотворительный матч за "Парламентский кубок" между сборными народных депутатов и журналистов Украины.

Организаторами встречи выступили Украинская ассоциация футбола, Премьер-лига и информагентство "Центр новостей".

Основная цель матча - помощь детям-переселенцам с Востока Украины.

Благотворительный поединок проходил под патронатом президента Украинской ассоциации футбола, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко и при поддержке председателя Ассоциации футбола Донецкой области Максима Ефимова.

Со счетом 4:2 победила команда журналистов, которая также становилась обладательницей "Парламентского кубка" в 2016-м, 2017-м и 2019 годах. В 2018-м победителем была сборная народных депутатов.

Ранее Шахтер обыграл Динамо в рамках матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Киев, Футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
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