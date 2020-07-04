В Киеве нардепы сыграли в футбол с журналистами ради благотворительности (Видео)

В субботу, 4 июля, на киевском стадионе имени Виктора Банникова состоялся ежегодный, пятый по счету благотворительный матч за "Парламентский кубок" между сборными народных депутатов и журналистов Украины.