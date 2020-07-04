В Киеве нардепы сыграли в футбол с журналистами ради благотворительности (Видео)

Организаторами встречи выступили Украинская ассоциация футбола, Премьер-лига и информагентство "Центр новостей".
Основная цель матча - помощь детям-переселенцам с Востока Украины.
Благотворительный поединок проходил под патронатом президента Украинской ассоциации футбола, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко и при поддержке председателя Ассоциации футбола Донецкой области Максима Ефимова.
Со счетом 4:2 победила команда журналистов, которая также становилась обладательницей "Парламентского кубка" в 2016-м, 2017-м и 2019 годах. В 2018-м победителем была сборная народных депутатов.
Ранее Шахтер обыграл Динамо в рамках матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу.