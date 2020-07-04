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Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
Обновлено 23:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Украины 2019/20 Динамо - Шахтер.

Сегодня, 4 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) Динамо - Шахтер. Итоговый счет 2:3.

Горняки, досрочно выигравшие УПЛ, выпустили полубоевой, но мотивированный состав и задумка Каштру в первом тайме сработала. Сначала Степаненко не выключился из эпизода и добил мяч в пустые ворота после удара Болбата, который попал в штангу. А на 39-й минуте Коноплянка,  как в лучшие годы, сместился с фланга в центр и пробил - Бойко капитулировал.

Спасать ситуацию Михайличенко начал по перерыву, выпустив Де Пену вместо потерявшегося Русина. Ставка тренера сработала и динамовцы во второй половине встречи начали играть в атаке в разы активнее. На 51-й минуте Вербич удачно добил мяч в ворота Трубина после того, как молодой кипер Шахтера выпустил мяч с рук. Еще через 16 минут Де Пена после блестящей передачи защитника Сироты перебросил Трубина, который крайне неудачно сыграл на выходе. Каштру сходу выпустил Тайсона и ставка на бразильца сработала. На 72-й минуте бразилец блестящей бильярдной передачей вывел Алана Патрика на свидание с Бойко и тот без проблем переиграл кипера, установив окончательный счет в игре.

Динамо - Шахтер 2:3

Голы: Вербич 51', Де Пена 67' - Степаненко 31', Коноплянка 39', Алан Патрик 72'

Предупреждения: Кадири - Соломон, Болбат, Степаненко.

Удаление: Пиварич

Динамо: Бойко, Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич, Сидорчук, Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич, Русин (Де Пена, 46).

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54), Степаненко (Бондаренко, 77), Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77), Мораес (Фернандо, 77).

Динамо - Шахтер: полное видео матча

Это поражение поставило Динамо в сложное положение ведь конкуренты киевлян за второе место в УПЛ - Заря и Десна получили шанс догнать и даже перегнать киевлян.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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