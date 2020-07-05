Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе

Наставник Динамо высказался о поражение в матче с Шахтером.

Шахтер добыл непростую победу над Динамо в рамках центрального поединка 30-го тура украинской Премьер-лиги (3:2). Главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"Мы прекрасно понимаем, насколько важной была для нас эта игра — не только как встреча Динамо — Шахтер, но и в плане приобретения очков. Поэтому, конечно же, давление, озабоченность и волнение за результат присутствовали. Намного легче играть более раскрепощенным и спокойным".

"Первый тайм у нас абсолютно не получился. Было огромное волнение за результат. Конечно, мы полностью проиграли первый тайм и пропустили два мяча. Во втором тайме начали играть так, как нужно было. Присутствовали и огромное желание, и огромный настрой. Хотя нельзя сказать, что не было настроя в первом тайме. Наверное, волнение не позволило реализовать ту игру, которую мы хотели".

"Добившись ничейного результата, мы продолжали играть на победу. Но, к сожалению, не справились с еще одним пропущенным мячом. Когда уже остались вдесятером, Шахтер”здорово контролировал мяч, как и подобает хорошим командам".

"Прежде всего, я старался успокоить своих игроков в перерыве. Напряжение витало даже в воздухе, когда все понимали, насколько важно каждое очко в данной ситуации. Кроме того, это игра с принципиальным соперником, который может варьировать состав, играть в свое удовольствие — без нервного напряжения. Поэтому, в первую очередь, я хотел их успокоить, чтобы они играли, как умеют это делать. И не очень переживали за счет, который на данный момент на табло, потому что если за 45 минут можно пропустить два мяча, то можно и забить два мяча. В принципе, так и произошло. Очень жаль, что мы не удержали хотя бы этот результат".

"Еще раз хочу сказать, что при счете 2:2 мы не переставали играть в атаку и не довольствовались ничейным счетом. Это хорошая черта, нужно стараться биться до конца".

"Мы усугубили свое положение, но в чемпионате еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас. После матча и я, и Игорь Михайлович сказали, что сегодняшнюю игру надо скорее забыть и готовиться к матчу с Ворсклой в финале Кубка Украины. Сейчас такой график, что даже нет времени, чтобы переживать, обдумывать. Нужно быстрее это переварить и готовиться к следующему матчу", — приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.