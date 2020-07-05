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Буффон побил рекорд легендарного Мальдини

Буффон побил рекорд легендарного Мальдини
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф championat.com
Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А.

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон превзошёл экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству проведённых в Серии А матчей, сообщает Opta.

42-летний вратарь вышел в стартовом составе на встречу 30-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0, первый тайм). Это 648-й матч Буффона в Серии А. На счету Мальдини — 647 матчей в итальянском чемпионате.

Буффон стал игроком «Ювентуса» летом 2001 года, покинув «Парму». Сумма трансфера составила € 52,88 млн. Летом 2018-го голкипер перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в «Ювентус». В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провёл семь матчей в чемпионате Италии и пропустил семь мячей.

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Паоло Мальдини выступал за «Милан» в 1984—2009 годах. В Серии А защитник сыграл 647 матчей, забил 30 голов.

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Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Паоло Мальдини.

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