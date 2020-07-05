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Вербич: Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру

Вербич: Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру
10:21 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев
Беньямин Вербич прокомментировал поражение Шахтеру.

Динамо в матче 29-го тура УПЛ уступило Шахтеру (2:3). О поражении высказался полузащитник киевлян Беньямин Вербич.

"Шахтер вышел на матч уже в статусе чемпиона, на них ничего не давило. Поэтому их игроки действовали расслаблено, хорошо держали мяч. Мы же, в свою очередь, много бегали в первом тайме без мяча, в обороне. При этом теряли много сил. "Горняки" воспользовались нашими ошибками в обороне и забили два мяча. Конечно, нам уже было сложнее выпутываться из этой ситуации.

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Во втором тайме Динамо уже заиграло совсем по-другому. В чем причина? Сложно сказать. Наверное, в первую очередь прибавили в психологическом плане. Уже не думали так сильно про счет, про важность результата. В перерыве в раздевалке тренеры сказали нам, что нужно поднять голову вверх, не опускать руки, двигаться дальше. Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было никакой игры", - сказал Вербич.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Динамо (Киев), Беньямин Вербич.

Автор:

Телеграф
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