Армения пожизненно дисквалифицировала 20 украинских футболистов

Федерация футбола Армении пожизненно дисквалифицировала 20 украинцев.

3 июля на Внеочередном заседании Исполкома Федерации футбола Армении (ФФА) было вынесено решение по остановке Первой лиги и дисквалификации ряда игроков из-за договорных матчей.

Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА дисквалифицировал на различные сроки футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно).

В число этих футболистов, тренеров и функционеров вошли 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию.

Список украинцев, которые получили бан от ФФА

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК «Арагац», пожизненно);

2. Юрий Окул (главный тренер ФК «Арагац», пожизненно);

3. Евгений Коняшин (футболист ФК «Арагац», пожизненно);

4. Илья Глушицкий (футболист ФК «Арагац», пожизненно);

5. Никита Филатов (футболист ФК «Арагац», 3 года + штраф);

6. Богдан Суходуб (футболист ФК «Торпедо», пожизненно);

7. Мирослав Деда (футболист ФК «Торпедо», 1 год);

8. Егор Луговой (футболист ФК «Торпедо», пожизненно);

9. Дмитрий Климаков (футболист ФК «Маси»с, пожизненно);

10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК «Масис», 1 год);

11. Михаил Попов (футболист ФК «Масис», 3 года);

12. Олег Гуменюк (футболист ФК «Масис», пожизненно);

13. Алексей Бондаренко (футболист ФК «Масис», 1 год + штраф);

14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно);

15. Евгений Захарченко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

16. Тимофей Шеремета (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

17. Игорь Быковский (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

18. Артем Пилипенко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

19. Илья Ходуля (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

20. Сергей Дячук (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

21. Дмитрий Копытов (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

22. Антон Антошин (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);

24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно);

25. Максим Дробный (фактический владелец ФК «Локомотив», инвестор, пожизненно).

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