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Гвардиола: Мы победили, может быть, лучшую команду в мире

Гвардиола: Мы победили, может быть, лучшую команду в мире
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф football.ua
Менеджер рассказал о нынешней форме своей команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его команда находится в хорошей форме, и должна готовиться к заключительной части сезона.

"Каждая игра отличается от другой, но я не могу отрицать, что победа над Ливерпулем подарила нам особые чувства. Мы победили, может быть, лучшую команду в мире прямо сейчас".

"Но каждая игра будет отличаться, потому что игра Арсенала отличается от игры Реала, поэтому мы должны приспособиться к каждому сопернику. То, что я хочу от команды, — это прибыть в наилучшем состоянии, насколько это возможно для этих матчей, и для этого иметь лучший менталитет на поле", — сказал Гвардиола Sky Sports.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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