Смена Роналду? Ювентус заинтересован в 17-летнем португальце

За туринцев выступает его соотечественник Криштиану Роналду.

Юный нападающий Порту Фабио Силва заинтересовал представителей Ювентуса. Сами португальцы летом вынуждены будут продавать игроков, чтобы урегулировать свои финансовые вопросы.

17-летний Фабио Силва дебютировал за Порту в Примейра Лиге лишь в августе 2019 года. На молодежном уровне он также защищал цвета Бенфики, но затем его перехватили Драконы.

В нынешнем сезоне Фабио Силва провел за Порту 19 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

Нападающий ранее выступал за различные возрастные сборные своей страны, а сейчас играет в команде Португалии до 19 лет, за которую забил 3 гола в 5 матчах.

Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, имея преимущество над вторым Лацио в 7 очков.