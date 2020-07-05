Голы Жиру и Виллина - в обзоре матча Челси - Уотфорд (Видео)

Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Челси - Уотфорд.

В субботу, 4 июля, Челси принимал Уотфорд в рамках матча 33-го тура английской Премьер-лиги. Игра, проходившая на Стэмфорд Бридж, завершилась со счетом 3:0.

Первый гол в игре пришлось ждать 28 минут: Жиру после паса Баркли бильярдным ударом с под защитника пробил в дальний угол ворот - Фостер даже не успел среагировать. Под занавес тайма экс-вингер Шахтера Виллиан реализовал пенальти, который заработал Пулишич.

Финальную точку в матче поставил на 92-й минуте Баркли, который приняв мяч в районе 11-метровой отметки мощно пробил с левой - без шансов для Фостера.

Челси - Уотфорд 3:0

Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2

Эта победа позволила Челси (4-е место, 57 очков) вернуться в топ-4 АПЛ, Уотфорд на 17-м месте с 28 баллами.

В следующем туре Челси отправиться в гости к Кристал Пэлас (07.07.20), а Уотфорд примет Норвич (07.07.20).

Ранее Манчестер Юнайтед разгромил Борнмут.