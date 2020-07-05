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Красивый гол Сака - в обзоре матча Вулверхэмптон - Арсенал (Видео)

Красивый гол Сака - в обзоре матча Вулверхэмптон - Арсенал (Видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон - Арсенал.

Вчера, 4 июля, Арсенал в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги обыграл Вулверхэмптон. Игра, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 0:2.

После опасных взаимных атак в конце первого тайма Сака слету поймал мяч и с метров 12-и поразил ворота Патрисиу. Финальную точку в матче поставил Ляказетт, который, приняв мяч в чужой штрафной, разобрался с защитником и без шансов для Патрисиу пробил в дальний нижний угол.

Вулверхэмптон - Арсенал 0:2

Голы: Сака, 43, Ляказетт, 86

Эта победа позволила Канонирам подняться на 7-е место в АПЛ (49 очков), Волки остались шестыми (52 очка).

В следующем туре Арсенал примет Лестер (07.07.20), а Вулверхэмптон отправится в гости к Шеффилд Юнайтед (08.07.20).

Напомним ранее Челси обыграл Уотфорд.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.

Автор:

Телеграф
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