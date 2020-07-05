Десна - Колос: онлайн-трансляция матча (Видео)

Прямая видеотрансляция матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу Десна - Колос.

Сегодня, 5 июля, в Чернигове состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги Десна - Колос. Игра, которая состоится сегодня на стадионе им. Гагарина, начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция игры доступна в плеере ниже.

Напомним, после 28-и сыгранных матчей Десна продолжает вести борьбу за "серебро" УПЛ. В турнирной таблице черниговцы занимают 4-е место (52 очка) и отстают от Зари на одно очко, а от Динамо - на 3 балла. Колос (6-е место, 29 очков),в свою очередь, не претендует на призовые места и просто доигрывает сезон.

Ранее Динамо проиграло Шахтеру, что дает большой шанс преследователям в гонке за место в Лиге чемпионов.