Реал победил Атлетик благодаря пенальти Рамоса

В воскресенье, 5 июля, Атлетик из Бильбао принимал мадридский Реал в рамках матча 34-го тура испанской Примеры. Игра, проходившая на стадионе Сан-Мамес, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на счету центрального защитника Сливочных Серхио Рамоса, который вот уже в двух играх подряд забивает пенальти. В прошлом туре капитан Реала ударом с 11-метров заставил капитулировать Хетафе.

Атлетик - Реал 0:1

Гол: Рамос, 73 (с пенальти)

Таким образом, Реал продолжает свое победной шествие за чемпионством. Команда Зинедина Зидана лидирует в Ла Лиге (77 очков). Идущая второй Барселона отстает от Королевского клуба на 7 очков, но у каталонцев есть игра в запасе: сегодня подопечные Кике Сетьена сыграют с Вильярреалом, начало встречи в 23:00. Атлетик, в свою очередь, занимает восьмое место (48 очков).

В следующем туре Реал примет Алавес (10.07.20), а Атлетик в дома сыграет с Севильей (09.07.20).