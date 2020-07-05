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Реал победил Атлетик благодаря пенальти Рамоса

Реал победил Атлетик благодаря пенальти Рамоса
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 5 июля, Атлетик из Бильбао принимал мадридский Реал в рамках матча 34-го тура испанской Примеры. Игра, проходившая на стадионе Сан-Мамес, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на счету центрального защитника Сливочных Серхио Рамоса, который вот уже в двух играх подряд забивает пенальти. В  прошлом туре капитан Реала ударом с 11-метров заставил капитулировать Хетафе.

Атлетик - Реал 0:1

Гол: Рамос, 73 (с пенальти)

Таким образом, Реал продолжает свое победной шествие за чемпионством. Команда Зинедина Зидана лидирует в Ла Лиге (77 очков). Идущая второй Барселона отстает от Королевского клуба на 7 очков, но у каталонцев есть игра в запасе: сегодня подопечные Кике Сетьена сыграют с Вильярреалом, начало встречи в 23:00. Атлетик, в свою очередь, занимает восьмое место (48 очков).

В следующем туре Реал примет Алавес (10.07.20), а Атлетик в дома сыграет с Севильей (09.07.20).

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетик Б.

Автор:

Телеграф
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