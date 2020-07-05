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Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)

Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео гола и обзор матча 34-го тура чемпионата Испании Атлетик - Реал.

В центральном матче 34-го тура испанской Примеры Атлетик принимал лидера первенства мадридский Реал. Игра проходила в Бильбао на стадионе Сан-Мамес и завершилась минимально победой гостей со счетом 0:1.

Матч проходил весьма ровно: команды обменивались опасными выстрелами и лишь после вмешательства системы VAR Сливочные заработали пенальти, который принес им сегодня успех.

Единственный гол во встрече записал на свой счет капитан Реала Серхио Рамос. Защитник реализовал пенальти во втором тайме уже второй матч кряду. В прошлом туре от Рамоса "пострадал" Хетафе

Атлетик - Реал 0:1

Гол: Рамос, 73 (с пенальти)

Таким образом, Реал, набрав 77 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, Атлетик - восьмой с 48 баллами.

В следующем туре Примеры Реал примет Алавес (10.07.20), а Атлетик в дома сыграет с Севильей (09.07.20).

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетик Б.

Автор:

Телеграф
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