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Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)

Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Украины Десна - Колос.

Сегодня, 5 июля, Десна принимала Колос в рамках матча 29-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе им. Гагарина, завершилась со счетом 5:1.

Мотивированная последним поражением Динамо Десна сходу побежала в атаку. На 9-й минуте поединка Будковский ударом головой открыл счет. Удвоить преимущество хозяева сумели спустя 30 минут: Фаворов блестящим дальним ударом застал врасплох Волынца. 

Во втором тайме забитых мячей пришлось ждать более получаса. Сначала все тот же Фаворов реализовал пенальти, который "заработал" Зозуля. Затем Старенький после быстрой контр-атаки удачно подставил ногу и довел счет до неприличного. На 89-й минуте встречи Кожушко после прострела с правого фланга забил гол престижа. Окончательное слово в матче все же осталось за Десной: Тотовицкий в дополнительное время забил гол прямым ударом с углового - Волынец вообще не ожидал такой хитрой "подачи".

Десна - Колос 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (с пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 — Кожушко, 89

Эта победа позволила Десне подняться на второе место УПЛ (команда Рябоконя набрала столько же очков, сколько и Динамо, но опережает киевлян по дополнительным показателям, - прим. ред.). Колос, в свою очередь, уже выше шестого места не поднимется.

В следующем туре Десна примет Шахтер (12.07.20), а Колос дома сыграет с Зарей (11.07.20).

Напомним, ранее Динамо уступило Шахтеру в центральном матче 29-го тура УПЛ.

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Футбол, АПЛ, ФК Десна, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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