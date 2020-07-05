Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)

В воскресенье, 5 июля, Ньюкасл принимал Вест Хэм в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра, проходившая на стадионе Сент-Джеймс Парк, завершилась со счетом 2:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Дэвид Мойес, несмотря на успешную игру Андрея Ярмоленко в прошлом туре, оставил украинца на скамейке запасных. Вингер сборной Украины появился на поле уже при счете 2:2 и результативными действиями не запомнился.

Первыми открыли счет гости: Антонио замкнул прострел с правого фланга. Хозяева ответили голом "под копирку" Альмирона.

Во втором тайме Молотобойцы опять вышли вперед: Соучек удачно сыграл на добивании. Не прошло и трех минут как Сороки отыгрались: Шелви реализовал выход один на один и установил окончательный счет во встрече.

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2

Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 - Антонио, 4, Соучек, 65

Этот результат оставил Вест Хэм (31 очко) на 16-м месте АПЛ, Ньюкасл - 12-й (43 очка).

В следующем туре Вест Хэм примет Бернли (08.07.20), а Ньюкасл отправится в вояж к Манчестер Сити (08.07.20).