Ливерпуль добыл непростую победу над Астон Виллой

Сегодня, 5 июля, Ливерпуль в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии принимал Астон Виллу. Игра, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 2:0.

Чемпионы Англии после болезненного поражения от Манчестер Сити взяли тяжелый реванш дома в игре с Астон Виллой.

Болельщики увидели забитые мячи лишь под занавес поединка. На 71-й минуте Мане точно пробил в касание с метров восьми. За минуту до конца основного времени Джонс удвоил преимущество мерсисайдцев, забив ударом с близкой дистанции после скидки Салаха.

Ливерпуль - Астон Вилла 2:0

Голы: Мане, 71, Джонс, 89

Эта победа позволила Ливерпулю набрать 89 очков в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла - с 27 очками остается в зоне вылета.

В следующем туре Ливерпуль отправится в гости к Брайтону (08.07.20), а бирмингемцы примут Манчестер Юнайтед (09.07.20).