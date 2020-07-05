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Ливерпуль добыл непростую победу над Астон Виллой

Ливерпуль добыл непростую победу над Астон Виллой
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 5 июля, Ливерпуль в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии принимал Астон Виллу. Игра, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 2:0.

Чемпионы Англии после болезненного поражения от Манчестер Сити взяли тяжелый реванш дома в игре с Астон Виллой.

Болельщики увидели забитые мячи лишь под занавес поединка. На 71-й минуте Мане точно пробил в касание с метров восьми. За минуту до конца основного времени Джонс удвоил преимущество мерсисайдцев, забив ударом с близкой дистанции после скидки Салаха. 

Ливерпуль - Астон Вилла 2:0

Голы: Мане, 71, Джонс, 89

Эта победа позволила Ливерпулю набрать 89 очков в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла - с 27 очками остается в зоне вылета.

В следующем туре Ливерпуль отправится в гости к Брайтону (08.07.20), а бирмингемцы примут Манчестер Юнайтед (09.07.20).

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ФК Ливерпуль, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.

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Телеграф
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