Ливерпуль добыл непростую победу над Астон Виллой

Чемпионы Англии после болезненного поражения от Манчестер Сити взяли тяжелый реванш дома в игре с Астон Виллой.
Болельщики увидели забитые мячи лишь под занавес поединка. На 71-й минуте Мане точно пробил в касание с метров восьми. За минуту до конца основного времени Джонс удвоил преимущество мерсисайдцев, забив ударом с близкой дистанции после скидки Салаха.
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89
Эта победа позволила Ливерпулю набрать 89 очков в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла - с 27 очками остается в зоне вылета.
В следующем туре Ливерпуль отправится в гости к Брайтону (08.07.20), а бирмингемцы примут Манчестер Юнайтед (09.07.20).